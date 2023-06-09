Невесты массово отказались от белых платьев на свадьбу

New York Post: нестандартные платья для свадьбы стали новым трендом в TikTok

Невесты принялись массово отказываться от классических белых платьев на свадьбу. На этот тренд обратили внимание в New York Post.

Журналисты издания сообщили, что новая тенденция nontraditionalweddingdress стала популярна в TikTok, где к настоящему моменту соответствующий хэштег набрал более 18 миллионов просмотров. Отмечается, что невесты публикуют в сети ролики, в которых демонстрируют угольно-черные образы, прозрачные платья и другие нестандартные наряды для торжества.

Инфлюэнсерша с никнеймом bambsworld разместила видео со своей церемонии бракосочетания, в котором она предстает в прозрачном голубом платье из шифона, расшитом многочисленными декоративными элементами в виде лепестков и цветов. При этом прозрачная ткань наряда частично демонстрировала ноги, живот и грудь девушки.

В свою очередь юзерша с никнеймом tarreyn надела на свадьбу брючный костюм лавандового цвета с пиджаком оверсайз, фату в тон наряду и серые туфли на шпильке.

По словам организатора свадеб Кеннеди Бингем, такое явление стало популярным из-за потребностей современных женщин, которые следят за модой и считают классические платья устаревшими. «Это то, что невесты хотели носить уже давно», — заключила она.

В апреле невест призвали отказаться от «устаревших» белых свадебных платьев. Так, на апрельской Неделе люксовой свадебной моды в Нью-Йорке (New York Luxury Bridal Fashion Week) многие дизайнеры представили цветные подвенечные наряды.