Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:58, 20 апреля 2023Ценности

Невест призвали отказаться от «устаревших» белых платьев на свадьбу

Американские дизайнеры призвали невест выбирать цветные платья на свадьбу ради экологии

Фото: Cassio Jardim / Unsplash

На апрельской Неделе люксовой свадебной моды в Нью-Йорке (New York Luxury Bridal Fashion Week) многие дизайнеры представили цветные подвенечные платья. На этот тренд обратили внимание в издании WWD.

Так, например, американская марка Lien Studio продемонстрировала платье персикового оттенка, Anne Barge — лавандового, Yellow by Sahar — красного, Honor — желтого, а Vivienne Westwood — изумрудного. Наконец, бренд Kyha представил комплект черного цвета. По наблюдениям журналистов, таким образом модельеры призвали невест отказаться от привычных белых нарядов в пользу вариантов пастельных тонов.

Представители фэшн-индустрии считают, что цветное платье являются более экологичным выбором для невесты, нежели «устаревшее» белое, поскольку его можно надевать на другие мероприятия в будущем. «Я твердо верю, что у платья есть жизнь после вашего первого выхода», — заявил дизайнер Эндрю Квон, показавший наряд светло-синего оттенка. Отмечается, что этот цвет является самым популярным у девушек, которые ищут альтернативу привычному белому наряду.

Материалы по теме:
Любовь и тюль Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Любовь и тюльЭтим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
25 декабря 2019
Прикинулись девочками Как хайпануть на свадьбе и не обидеть родителей невесты
Прикинулись девочкамиКак хайпануть на свадьбе и не обидеть родителей невесты
31 декабря 2017

«Наши невесты тяготеют к вещам, которые не всегда выглядят "свадебными" в традиционном смысле, им нужен более повседневный стиль. Я также обнаружил, что многие хотели бы надевать свой свадебный наряд снова и снова, поэтому мы должны позволить им это сделать», — подводит итог дизайнер Маркаряна Александра О'Нил, которая использовала бледно-голубые цветочные узоры на мини-платьях из своей коллекции.

В январе невесты массово подстригли волосы прямо во время свадьбы и запустили новый тренд. Так, виновницы торжества все чаще предпочитают обновлять стрижку в течение церемонии бракосочетания вместо смены наряда. Ролики с хештегом wedding haircut («свадебная стрижка») набрали 1,3 миллиарда просмотров на платформе TikTok. В частности, блогерши в данных видео отстригают челки или делают каре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Тихоокеанском флоте прокомментировали ситуацию с отставкой командующего
Объяснены механизмы возникновения зависимостей
Иностранный турист погиб во время сплава по горной реке в России
Путин дал муниципалитетам поручение по семьям участников СВО
Невест призвали отказаться от «устаревших» белых платьев на свадьбу
Стало известно о состоянии укушенной гремучей змеей под Москвой женщины
«Лимонадный отравитель» вновь предстанет перед судом в Москве
Пресс-секретарь Усса отреагировал на сообщения о возможной отставке губернатора
Лукашенко восхитился качеством уборки Петербурга
Названы любимые сериалы разных поколений россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.