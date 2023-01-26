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13:43, 26 января 2023Ценности

Стрижка во время свадьбы стала трендом у невест

Glamour: менять стрижку прямо во время свадебной церемонии стало трендом у невест

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Невесты массово подстригли волосы прямо во время свадьбы и запустили новый тренд. Об этом сообщает британская версия журнала Glamour.

Согласно материалу, виновницы торжества все чаще вместо смены наряда предпочитают обновлять стрижку в течение церемонии бракосочетания. Отмечается, что ролики с хештегом wedding haircut («свадебная стрижка») набрали 1,3 миллиарда просмотров на платформе TikTok. В частности, блогерши в данных видео отстригают челки или делают каре.

Так, например, невеста Ария, чей пост набрал почти три миллиона лайков, продемонстрировала зрителям преображение прямо во время праздничного мероприятия. На размещенных кадрах видно, что свекровь подстригла ее длинные волосы до короткого боба. В то же время другая инфлюэнсер сменила окрашивание в перерыве между церемонией в загсе и рестораном.

Ранее в январе дизайнер назвала причину необходимости посидеть в свадебном платье перед покупкой. Основательница бренда Galia Lahav Шэрон Север рассказала, большую часть времени невеста находится за столом, поэтому важно посидеть в платье перед приобретением.

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Майя Пономаренко
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