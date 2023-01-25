Дизайнер назвал причину необходимости посидеть в свадебном платье перед покупкой

Дизайнер Шэрон Север заявила о необходимости посидеть в свадебном платье перед покупкой

Дизайнер вечерних нарядов назвал причину необходимости посидеть в свадебном наряде в магазине перед покупкой. На эту тему она высказалась в интервью изданию Insider.

Основательница бренда Galia Lahav Шэрон Север рассказала, что во время подбора подвенечного образа необходимо обращать внимание не только на красоту, но и на практичность вещи, поскольку в ней невеста проводит от 10 до 12 часов. При этом модельер заявила, что большую часть времени виновница торжества находится за столом, поэтому важно посидеть в платье перед приобретением.

«Невесты чаше фокусируются на том, чтобы в платье было удобно ходить и танцевать, но важнее обратить внимание на то, удобно ли в нем сидеть и вставать. Большую часть церемонии невеста все же находится за столом, постоянно слушая тосты гостей», — пояснила Север и добавила, что лучше избегать покупки заведомо неудобного платья во избежание дискомфорта.

В ноябре 2022 года дизайнер Рабиа Халилли назвала причину любви российских невест к коротким подвенечным платьям. По словам эксперта, такие модели свадебных платьев пользуются спросом у россиянок из-за практичности. Кроме того, большинство девушек, нацеленных на построение карьеры, транслируют свой образ жизни даже на торжестве и выбирают строгие наряды, заявила специалист.