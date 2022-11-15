Раскрыта причина любви россиянок к коротким свадебным платьям

Дизайнер Рабиа Халилли: короткие свадебные платья популярны из-за своей практичности

Дизайнер Рабиа Халилли раскрыла причину любви российских невест к коротким подвенечным платьям. На эту тему она высказалась в интервью изданию News.ru.

По словам эксперта, такие модели свадебных платьев пользуются спросом у россиянок из-за практичности. Кроме того, большинство девушек, нацеленных на построение карьеры, транслируют свой образ жизни даже на торжестве и выбирают строгие наряды, заявила специалист.

Помимо этого, дизайнер отмечает, что далеко не всем идут кудри и образ принцесс. «Жакеты и брюки, строгие и не очень костюмы, короткие свадебные платья — это уже норма, пора с этим смириться. Есть леди, которым стиль романтичной феи не по душе», — подчеркивает она.

В заключение Халилли добавила, что многие выходят замуж повторно и хотят предстать в новом амплуа. Так, надев в первый раз пышный наряд, на следующее торжество россиянки выбирают дорогое, но маленькое шелковое платье, подчеркивающее их статус. «Скучно не будет точно, а фото как из глянца обеспечены просто даже за счет концепта», — подводит итог Халилли.

В сентябре россиянкам назвали пять главных ошибок при выборе свадебного платья. Дизайнер Рабия Халилли рассказала, что многие девушки тратят много времени на поиск наряда и выбирают платье, не учитывая идею самого торжества. Кроме того, многие невесты часто покупают упомянутую вещь за полгода до события и не своего размера. В заключение специалист пояснила, что платье невесты не обязательно должно быть белым.