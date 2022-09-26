Россиянкам назвали пять главных ошибок при выборе свадебного платья

Дизайнер Рабия Халилли посоветовала россиянкам не покупать платье за полгода до свадьбы

Дизайнер Рабия Халилли назвала россиянкам пять главных ошибок при выборе свадебного платья. Соотвествующие комментарии специалиста приводит издание NEWS.ru.

В первую очередь модельер рассказала, что многие девушки тратят много времени на поиск наряда. «Звучит странно, но чем больше платьев вы смотрите, тем хуже. С каждым следующим салоном или шоурумом вы все дальше от первоначальной концепции и тех вариантов, что понравились вначале. В какой-то момент взгляд замыливается, а платья будто повторяются», — заявила Халилли и добавила, что еще одной ошибкой является выбор платья отдельно от идеи самого торжества.

Кроме того, эксперт утверждает, что многие невесты часто покупают упомянутую вещь ранее чем за полгода до события и не своего размера. Так, Халилли посоветовала приобрести данный предмет свадебного гардероба за несколько месяцев до свадьбы, чтобы не пришлось его ушивать.

В заключение специалист пояснила, что платье невесты не обязательно должно быть белым. «В последние годы белый, словно лист бумаги, цвет безнадежно устарел. Дело в том, что эталонный белый чудовищно подчеркивает недостатки кожи и в целом красит мало кого. Подойдет он девушкам смуглым и темнокожим», — сказала собеседница издания и порекомендовала девушкам более светлых оттенков кожи обратить внимание на наряды молочных тонов.

В августе британская стилистка Эмили Скотт раскрыла главные ошибки гостей при выборе нарядов на свадьбу и дала рекомендации по их устранению.