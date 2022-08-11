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Стилист раскрыл главные ошибки гостей при выборе нарядов на свадьбу

Британская стилистка Эмили Скотт: на свадьбе белый наряд допустим только для невесты

Фото: Omar Lopez / Unsplash

Британская стилистка Эмили Скотт раскрыла главные ошибки гостей при выборе нарядов на свадьбу и дала рекомендации по их устранению. Ее слова приводит Mirror.

В первую очередь эксперт призвала приглашенных на церемонию бракосочетания избегать монохромных белых образов, поскольку по правилам дресс-кода таковые допустимы только для невесты. Вместо них она посоветовала отдавать предпочтение одежде пастельных оттенков, таких как бледно-желтый, серо-розовый и голубой.

В беседе с изданием Скотт также обратила внимание на обувь. «Приходя на торжество в туфлях на каблуках, убедитесь, что у вас с собой есть пара на плоской подошве. Так вы сможете с комфортом протанцевать всю ночь», — высказалась она.

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Кроме того, стилистка считает, что нет необходимости покупать на свадьбу новый наряд. Однако в случае, если гость решается на такую трату, он должен быть уверен в том, что сможет вновь надеть его в будущем. «Фокусируйтесь на одежде, которая вам действительно нравится и прекрасно смотрится на вашей фигуре. Таким образом вы точно будете надевать ее снова и снова», — подытожила она.

В июле сообщалось о дизайнере Маранде Вандергрифф из США, которая шесть лет хранила платье за 24 доллара (около 1500 рублей) и вышла в нем замуж. В 2014 году она приобрела свадебный наряд в стиле 1970-х годов, однако на тот момент не собиралась вступать в брак. Через пять лет девушка обручилась со своим бойфрендом и решила преобразить данное платье, чтобы надеть его на свадебную церемонию, которая состоялась в 2020 году.

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Дина Васильева
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