Девушка шесть лет хранила платье за 1500 рублей и вышла в нем замуж

Американка Вандергрифф шесть лет хранила платье за 1500 рублей и вышла в нем замуж

Дизайнер Маранда Вандергрифф из США шесть лет хранила платье за 24 доллара (около 1500 рублей) и вышла в нем замуж. Соответствующий материал приводит Insider.

Девушка рассказала, что она и ее семья уже более десяти лет участвуют в качестве моделей-волонтеров в показах винтажной одежды комиссионных магазинов Goodwill. В 2014 году на данном мероприятии она приобрела свадебный наряд в стиле 1970-х с фестончатой отделкой и кружевной аппликацией. При этом американка отметила, что на тот момент не собиралась вступать в брак.

Однако в 2019 году она обручилась со своим бойфрендом и решила преобразить данное платье, чтобы надеть его на свадебную церемонию, которая состоялась в 2020 году. Вандергрифф указала, что с помощью матери и бабушки она украсила рукава изделия кружевами и бусинами. «Я уже много лет коллекционирую винтажную одежду, поэтому было просто идеально надеть на свадьбу платье, которое я бережно хранила», — добавила героиня материала.

Кроме того, Вандергрифф сняла об указанном предмете гардероба видео и разместила его в своем TikTok-аккаунте, где оно набрало более 200 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что невеста Надия из США купила свадебное платье за 3000 фунтов стерлингов (200 тысяч рублей) и возненавидела его во время примерки.