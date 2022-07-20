Невеста купила свадебное платье за 200 тысяч рублей и возненавидела его

Невеста Надия купила платье за 200 тысяч рублей и возненавидела его во время примерки

Невеста Надия из США купила свадебное платье за 3000 фунтов стерлингов (200 тысяч рублей) и возненавидела его во время примерки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что наряд для нее изготавливали на заказ. При этом, когда клиентке показали предварительный вариант изделия, она оказалась недовольна, но подумала, что сможет внести в него корректировки. Однако итоговая версия данного предмета гардероба, по словам блогерши, окончательно ее расстроила.

На размещенных кадрах невеста предстала в прозрачном корсетном платье длины макси с бежевой подкладкой и без бретелей, украшенном белыми цветами. «Я правда его ненавижу. Это не мое свадебное платье, это просто кусок ткани», — заявила она.

В заключение американка отметила, что собирается приобрести на свое бракосочетание новый наряд.

Ранее в июле сообщалось, что блогерша с никнеймом @whatigot_ заказала в сети купальник известной марки и получила прозрачную ткань. Девушка рассказала, что за 80 долларов приобрела в сети указанный предмет гардероба желтого цвета бренда Kylie Swim, принадлежащего модели Кайли Дженнер. На размещенных кадрах юзерша примерила данное изделие, один из фигурных вырезов которого частично обнажал ее грудь и доходил до талии.