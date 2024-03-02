Хиллари Клинтон, 2500 блюд и Рианна на сцене. Как прошли торжества в честь свадьбы наследника богатейшей семьи Индии?

На свадьбу сына бизнесмена Амбани пригласили Хиллари Клинтон и Рианну

Сын богатейшего человека планеты Мукеша Амбани начал отмечать намеченную женитьбу еще за пять месяцев до намеченной даты и уже затмил самые роскошные свадьбы мировых звезд. На трехдневное торжество пригласили 1000 человек, среди которых — Хиллари Клинтон, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и другие знаменитости. Для именитых гостей выступит сама Рианна, а угощаться они будут 2500 блюдами от известнейших поваров. Что творилось на предсвадебной вечеринке наследника самой богатой семьи Индии — в материале «Ленты.ру».

Предсвадебные празднества посетят Хиллари Клинтон и Билл Гейтс

Бизнесмен Мукеш Амбани, занимающий девятую строчку в списке миллиардеров Forbes, не в первый раз будоражит общественность своими баснословными тратами — в 2018 году в медиа уже трубили о свадьбе его дочери Мукеши, на которую отцу пришлось отдать как минимум 15 миллионов долларов. Сейчас миллиардер женит младшего сына, и, по мнению журналистов, он намерен потратить на торжество еще больше денег.

Мукеш Амбани — владелец Reliance Industries Limited (RIL), занимающейся добычей нефти и газа. Ежегодный оборот компании составляет 104 миллиарда долларов

В декабре 2022 года прошла традиционная церемония «рока», в ходе которой жених и невеста дали друг другу обещание не рассматривать другие предложения о женитьбе и замужестве. На ней 28-летний Анант и его избранница, 29-летняя дочь генерального директора крупной фармацевтической компании Encore Healthcare, Радхика Мерчант, обручились в индуистском храме Шринатджи.

Тогда их родители заявили, что спустя несколько лет знакомства молодых церемония ознаменовала начало их официального пути к браку.

Помолвка Ананта Амбани и Радики Мерчант в Мумбаи в январе 2023 года Фото: Hindustan Times / Legion-media.ru

Несмотря на то что сама свадьба запланирована только на июль, ее с размахом начали отмечать уже в начале весны в одном из самых красивых районов Индии — Удайпура. Грандиозное предсвадебное торжество длиной в три дня проходило в пятизвездочном отеле Oberoi Udaivilas и городском дворце XVIII века.

29 февраля восторженные индийские фанаты засняли прибывшую с супругом в Индию певицу Рианну, которая выступит на предсвадебном торжестве вместе с местным исполнителем Дилджит Досанджхи.

По словам инсайдеров, роскошное празднество посетят не только друзья и родственники возлюбленных, но и мировые знаменитости, успешные бизнесмены и звезды спорта. Всего — около 1000 гостей.

Среди приглашенных — Хиллари Клинтон, Билл Гейтс и Марк Цукерберг, которые в 2018 году присутствовали на не менее экстравагантной свадьбе сестры жениха

«С сердцами, полными радости и волнения, мы приглашаем вас на предсвадебные торжества Ананта и Радики в нашем доме в Джамнагаре. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть вас, чтобы вы могли разделить нашу радость, любовь и смех и создать воспоминания, которые мы будем хранить вечно», — говорится в пригласительных.

Гостям выслали дресс-код в девять страниц

Все расходы семья Амбани взяла на себя — гостей доставили в Джамнагар чартерными рейсами и паромами, где на двух человек разрешено было взять не более трех чемоданов. При этом всем приглашенным выслали дресс-код, напечатанный на девяти страницах, в котором описали предстоящие мероприятия и обязательный стиль одежды к каждому из них.

Гостям понадобились не только наряды для выхода в свет, но и удобная одежда для запланированных молодоженами долгих прогулок. Для всех 1000 человек были бесплатно доступны услуги прачечной, а их внешним видом занимались сотни визажистов, стилистов и драпировщиков традиционной индийской одежды.

В первый день приглашенных попросили надеть элегантные коктейльные наряды, в которых они посетили вечеринку в стиле «Вечера в стране вечности».

Приглашение на свадьбу пары Изображение: Anant Ambani & Radhika Merchant / Daily Mail

Дресс-код на следующее утро именовали «лихорадкой джунглей», поскольку присутствующих на предсвадебном торжестве ждала экскурсия по дикой местности, а точнее по центру спасения животных «Вантара», который принадлежит жениху. Там на 263 гектарах земли живут более 2000 тысяч животных.

Вечером того же дня гости сменили наряды на южноазиатские традиционные одежды и проследовали на шоу под названием Mela Rouge.

Заключительный день торжества запомнился знаменитостям сразу двумя мероприятиями. Первое, названное «Тропами Таскера», проходило на открытом воздухе, где звезды любовались красотой природы Джамнагара. Для этого посетителям предложили подобрать что-то непринужденно-шикарное.

А вечером звезды, бизнес-магнаты и близкие именитых избранников нарядились в традиционные индийские наряды — шервани и сари — и наконец завершили трехдневное празднество.

Гостям предложили 2500 блюд

Особую часть подготовки к празднованию занимало составление меню. На торжество прибыла команда из более чем 25 поваров с разных уголков планеты, которые приготовили для гостей внушительное число блюд японской, мексиканской и тайской кухни.

2500 блюд приготовили повара для гостей

Кулинары позаботились о том, чтобы приглашенные чувствовали себя максимально комфортно. Каждого участника мероприятия попросили указать личные предпочтения в еде и продукты, потребление которых они ограничивают, а для веганов продумали отдельное меню.

Анант Амбани и Радика Мерчант на ужине 28 февраля перед предсвадебными торжествами Фото: Reuters

По словам анонимных источников, гостям предложили 75 видов завтрака, 225 вариаций обеда и 275 — ужина.

Кроме того, с полуночи и до четырех утра любой желающий мог отведать 85 вариантов питания для традиционной ночной трапезы. При этом ни один пункт в меню за все три дня не повторялся. А какие роскошества будут ждать гостей самой свадьбы, которая пройдет в июле, только предстоит узнать.