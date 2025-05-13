Звездам запретили оголяться на Каннском кинофестивале. Как они удивляли публику, несмотря на строгий дресс-код?21:38, 13 мая 2025Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images
На Лазурном Берегу стартовал 78-й Каннский кинофестиваль. Мировые режиссеры прибыли на французский курорт, чтобы представить зрителю свои работы, а знаменитости — вновь привлечь внимание публики эпатажными и роскошными нарядами. Однако на этот раз звездам запретили появляться на ковровой дорожке в нарочито сексуальных образах. Смогли ли гости фестиваля удивить общественность вопреки строгому дресс-коду — показываем в галерее «Ленты.ру».
Российская супермодель Ирина Шейк.
Французская актриса Фредерик Бель.
Немецкая супермодель Хайди Клум.
Глава жюри Каннского фестиваля, французская актриса Жюльет Бинош.
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио.
Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид с президентом ювелирного дома Chopard Каролайн Шойфеле.
Российская журналистка Натали Османн.
Американская актриса и продюсер Ева Лонгория.
Британская модель, светская львица и аристократка Виктория Херви.
Американский режиссер Квентин Тарантино с женой Даниэлой.
Американская актриса Джулия Гарнер.
Бразильская супермодель Изабели Фонтана.
Российский дизайнер Юлия Янина с дочерью Дарьей.