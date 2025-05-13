Во Франции стартовал 78-й Каннский кинофестиваль

На Лазурном Берегу стартовал 78-й Каннский кинофестиваль. Мировые режиссеры прибыли на французский курорт, чтобы представить зрителю свои работы, а знаменитости — вновь привлечь внимание публики эпатажными и роскошными нарядами. Однако на этот раз звездам запретили появляться на ковровой дорожке в нарочито сексуальных образах. Смогли ли гости фестиваля удивить общественность вопреки строгому дресс-коду — показываем в галерее «Ленты.ру».

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Российская супермодель Ирина Шейк.

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Французская актриса Фредерик Бель.

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images

Немецкая супермодель Хайди Клум.

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Глава жюри Каннского фестиваля, французская актриса Жюльет Бинош.

Фото: Doug Peters / PA Images via Getty Images

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио.

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид с президентом ювелирного дома Chopard Каролайн Шойфеле.

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Российская журналистка Натали Османн.

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Американская актриса и продюсер Ева Лонгория.

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Corbis via Getty Images

Британская модель, светская львица и аристократка Виктория Херви.

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Американский режиссер Квентин Тарантино с женой Даниэлой.

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Американская актриса Джулия Гарнер.

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Бразильская супермодель Изабели Фонтана.

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Российский дизайнер Юлия Янина с дочерью Дарьей.