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11:42, 12 мая 2025Ценности

Звездам запретили появляться в «голых» нарядах на Каннском кинофестивале

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Гостям Каннского кинофестиваля запретили появляться на нем в «голых» нарядах. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что в последние годы звезды стали активнее демонстрировать откровенные образы на указанном мероприятии, привлекая повышенное внимание. Организаторы кинофестиваля, стартующего 13 мая, указали, что в связи с этим вынуждены были ввести новые правила относительно дресс-кода.

«Из соображений приличия нагота запрещена как на красной дорожке, так и в любой другой зоне фестиваля. Команды, встречающие гостей, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку любому, кто не соблюдает эти правила», — говорится в заявлении.

В мае 2024 года звездный стилист Рошель Уайт перечислила семь самых стильных звезд Каннского кинофестиваля.

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