Перечислены семь самых стильных звезд Каннского кинофестиваля

Стилист Уайт назвала актрису Еву Лонгорию самой модной на Каннском фестивале

Звездный стилист Рошель Уайт перечислила семь самых стильных звезд Каннского кинофестиваля. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Специалистка назвала самой модной актрису Еву Лонгорию, которая, по ее словам, была привлекательна и смела в выборе своих нарядов. «Чувствуется, что она вышла из своей зоны комфорта в выборе одежды. Я думаю, что она отражает то, кем является, и что она отстаивает. Каждый образ был продуман», — объяснила она.

Второе и третье место в списке, по мнению Уайт, разделили супермодели Хайди Клум и Белла Хадид. Помимо этого, эксперт также отметила внешний вид актрисы Ани Тейлор-Джой. В то же время пятой в рейтинге стала певица Келли Роуленд.

В образах Келли чувствовался гламур старой школы и сама суть красной дорожки. Цветовая палитра платьев идеально сочеталась с ее оттенком кожи, а короткие светлые волосы помогали во всей красе показать украшения Рошель Уайт звездный стилист

В заключение собеседница издания назвала удачными образы актрис Деми Мур и Сиенны Миллер.

Ранее в мае в сети восхитились внешностью 80-летней Катрин Денев в Каннах. Звезда посетила премьеру фильма «Марчелло Мио», в котором исполнила одну из главных ролей. Знаменитость выбрала для мероприятия черное вязаное миди-платье с полупрозрачной верхней частью и туфли на каблуках в тон.