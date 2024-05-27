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14:34, 27 мая 2024Ценности

Перечислены семь самых стильных звезд Каннского кинофестиваля

Стилист Уайт назвала актрису Еву Лонгорию самой модной на Каннском фестивале

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Звездный стилист Рошель Уайт перечислила семь самых стильных звезд Каннского кинофестиваля. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Специалистка назвала самой модной актрису Еву Лонгорию, которая, по ее словам, была привлекательна и смела в выборе своих нарядов. «Чувствуется, что она вышла из своей зоны комфорта в выборе одежды. Я думаю, что она отражает то, кем является, и что она отстаивает. Каждый образ был продуман», — объяснила она.

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Второе и третье место в списке, по мнению Уайт, разделили супермодели Хайди Клум и Белла Хадид. Помимо этого, эксперт также отметила внешний вид актрисы Ани Тейлор-Джой. В то же время пятой в рейтинге стала певица Келли Роуленд.

В образах Келли чувствовался гламур старой школы и сама суть красной дорожки. Цветовая палитра платьев идеально сочеталась с ее оттенком кожи, а короткие светлые волосы помогали во всей красе показать украшения

Рошель Уайтзвездный стилист

В заключение собеседница издания назвала удачными образы актрис Деми Мур и Сиенны Миллер.

Ранее в мае в сети восхитились внешностью 80-летней Катрин Денев в Каннах. Звезда посетила премьеру фильма «Марчелло Мио», в котором исполнила одну из главных ролей. Знаменитость выбрала для мероприятия черное вязаное миди-платье с полупрозрачной верхней частью и туфли на каблуках в тон.

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      Екатерина Ештокина
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