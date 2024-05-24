В сети восхитились внешностью 80-летней Катрин Денев в Каннах

Внешность французской актрисы и певицы Катрин Денев на Каннском кинофестивале восхитила пользователей сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

80-летняя звезда посетила премьеру фильма «Марчелло Мио», в котором исполнила одну из главных ролей. Знаменитость выбрала для мероприятия черное вязаное миди-платье с полупрозрачной верхней частью и туфли на каблуках в тон.

Артистка взяла с собой розовую сумку Chanel и дополнила образ очками в черепаховой оправе, золотистыми браслетами, часами и серьгами-кольцами. Она уложила распущенные волосы с объемом у корней, подчеркнула губы розовой помадой и сделала красный маникюр.

Читатели издания высказались о фото под публикацией. «Выглядит великолепно!», «Катрин Денев все еще красивее любой из более молодых женщин», «Ее волосы по-прежнему выглядят здоровыми», «Великолепная и стильная», «Вечная красота», «Она абсолютная икона. Чудо. Вдохновение», — сделали комплименты юзеры.

Ранее в мае 61-летняя малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Йео посетила Каннский фестиваль и также восхитила поклонников внешностью.