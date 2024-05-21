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11:33, 21 мая 2024Ценности

Внешность 61-летней актрисы на Каннском фестивале восхитила поклонников

Мишель Йео

Мишель Йео . Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Йео посетила Каннский фестиваль и восхитила поклонников внешностью. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

61-летняя знаменитость вышла в свет в бордовом кожаном корсете без бретелей и длинной юбке из перьев. Образ она дополнила серебряным ожерельем, черными наручными часами и бирюзовым клатчем. Помимо этого, ей распустили волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

Фанаты оценили внешний вид Йео в комментариях под постом. «Прекрасная актриса и выглядит потрясающе», «Этот кожаный лиф просто невероятен, она великолепно смотрится в этом наряде», «Очень красиво», «Очень хорошо выглядит для своего возраста», — высказались они.

Ранее в мае 69-летняя ведущая Гэйл Кинг в купальнике попала на обложку журнала Sports Illustrated.

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      Екатерина Ештокина
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