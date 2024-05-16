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04:02, 16 мая 2024Ценности

69-летняя ведущая в купальнике попала на обложку журнала Sports Illustrated

69-летняя ведущая Гэйл Кинг в купальнике попала на обложку Sports Illustrated

Фото: Yu Tsai / Sports Illustrated

Американская ведущая Гэйл Кинг впервые попала на обложку спортивного журнала Sports Illustrated. Соответствующие кадры публикует Page Six.

69-летняя телезвезда позировала в разноцветном слитном купальнике и пляжном халате с аналогичным принтом. Знаменитость запечатлели на фоне каменной стены с распущенными волосами, уложенными волнами. При этом на ее лице был макияж в нюдовых оттенках. В качестве аксессуаров она предпочла кольца и кулон с сердцем.

Известно, что стоимость плавательного костюма бренда Evarae составляет 305 долларов (28 тысяч рублей).

В апреле Doja Cat также показала откровенное закулисное фото с выступления на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии, США.

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      Карина Черных
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