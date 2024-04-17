Популярная рэперша опубликовала откровенное закулисное фото

Рэперша Doja Cat показала фото с фестиваля Coachella в нижнем белье

Популярная американская певица и рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) показала откровенное закулисное фото с выступления на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии, США. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 28-летняя исполнительница позировала на сером фоне в бюстгальтере и трусах нюдового оттенка. Также она надела колготки в сетку в тон нижнему белью и слитный купальник с глубоким декольте, украшенный длинным белым мехом.

Кроме того, знаменитость примерила парик оттенка блонд с прядями до колена и нанесла макияж в коричневой гамме, выделив глаза черной подводкой.

Ранее в апреле Doja Cat ответила раскритиковавшим ее волосы хейтерам. Естественную структуру ее волос сравнивали с овечьей шкурой, ковром, попкорном и растительностью в паховой области.