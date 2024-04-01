Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:20, 1 апреля 2024Ценности

Популярная рэперша ответила сравнившим ее волосы с ковром хейтерам

Doja Cat

Doja Cat. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Популярная американская певица и рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) ответила раскритиковавшим ее волосы хейтерам в прямом эфире в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее 28-летняя исполнительница анонсировала выход нового сингла Masc, опубликовав снимок, где позирует с коротко подстриженными кудрявыми прядями. Звезда заявила, что впоследствии получила множество комментариев, где естественную структуру ее волос сравнивали с овечьей шкурой, ковром, попкорном и растительностью в паховой области.

«Нам следовало бы двигаться вперед. Давайте расти. Я не могу указывать вам, что делать, — я не ваши гребаные родители», — обратилась к юзерам знаменитость.

В августе 2023 года Doja Cat также ответила пользователям, которые критикуют ее стиль.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Приамурье прекратили поиски 13 пропавших на руднике горняков. Подземные выработки затопило водой, глиной и льдом

      Полковник раскрыл главную уязвимость украинского дрона «Баба Яга»

      На популярные горнолыжные курорты Сочи обрушилась опасность

      В России остановят крупнейшую доменную печь

      Российско-американской журналистке Курмашевой продлили арест

      У свалки с выброшенными миллиардами рублей поставили круглосуточную охрану

      При взрыве автомобиля в Старобельске в ЛНР погиб Валерий Чайка

      Психолог назвала выдающие воспитание в токсичной семье детали в образе

      Критически важный для ВСУ мост в Запорожье оказалось невозможно восстановить

      Гигантские дыры обнаружили в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше