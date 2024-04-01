Популярная рэперша ответила сравнившим ее волосы с ковром хейтерам

Популярная американская певица и рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) ответила раскритиковавшим ее волосы хейтерам в прямом эфире в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее 28-летняя исполнительница анонсировала выход нового сингла Masc, опубликовав снимок, где позирует с коротко подстриженными кудрявыми прядями. Звезда заявила, что впоследствии получила множество комментариев, где естественную структуру ее волос сравнивали с овечьей шкурой, ковром, попкорном и растительностью в паховой области.

«Нам следовало бы двигаться вперед. Давайте расти. Я не могу указывать вам, что делать, — я не ваши гребаные родители», — обратилась к юзерам знаменитость.

В августе 2023 года Doja Cat также ответила пользователям, которые критикуют ее стиль.