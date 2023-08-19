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14:51, 19 августа 2023Ценности

Популярная рэперша ответила на критику ее стиля

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Популярная американская певица и рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) ответила пользователям, которые критикуют ее стиль. Слова исполнительницы передает Harper's Bazaar.

Певица заявила, что стиль для нее — это хаос. «Я подхожу к своему шкафу и выбираю самую странную, самую неуместную вещь и сочетаю ее с точно такой же вещью», — рассказала Doja Cat и уточнила, что с помощью одежды она пытается выразить чувства и эмоции, которые ей приходится подавлять в обычной жизни.

«Люди, которые со мной лично не знакомы, но узнали обо мне благодаря интернету, (...) думают, что я в каком-то смысле принадлежу им. И если я меняю свой стиль, то за этим следует шоковая реакция», — поделилась мнением певица. Она добавила, что ценит поддержку фанатов, которые вступают в споры с хейтерами и высказывается в ее защиту.

В том же интервью Doja Cat сообщила, что хотела бы заняться актерским мастерство и готова ради этого приостановить музыкальную карьеру. По словам певицы, она была бы не против сняться в таком фильме, как «Джон Уик».

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    Олег Давыдов
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