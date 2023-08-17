Популярная рэперша заявила о готовности оставить музыку ради кино

Doja Cat заявила о готовности оставить музыку ради кино

Популярная певица и рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) рассказала о планах изучить актерское мастерство, из-за чего она может приостановить музыкальную карьеру. Ее цитирует Harper.

По словам исполнительницы, ей хотелось бы поучаствовать в таких проектах, как шитье одежды, производство косметики, а также изучение актерского мастерства. «Я хотела бы сниматься в фильмах, в которые я верю. Мне пришлось бы поставить музыку на паузу на некоторое время. Но я была бы готова погрузиться в актерское мастерство на определенный период времени. Я люблю комедии и боевики. Я хочу научиться боевым искусствам и сняться в таком фильме, как "Джон Уик"», — призналась Doja Cat.

Ранее Дламини ответила на слухи о ее принадлежности к иллюминатам. Певица пошутила, что ей надо сделать татуировку в виде символа иллюминатов, и призналась, что ей нравится играть на невежестве и глупости людей.