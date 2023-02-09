Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:38, 9 февраля 2023Культура

Doja Cat ответила на слухи о ее принадлежности к иллюминатам

Певица Doja Cat пошутила по поводу слухов о ее принадлежности к иллюминатам
Doja Cat

Doja Cat. Фото: Steve Marcus / Reuters

Американская рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) ответила на слухи о ее принадлежности к иллюминатам. Об этом сообщает «Звук Медиа».

Певица пошутила, что ей надо сделать татуировку в виде символа иллюминатов, и призналась, что ей нравится играть на невежестве и глупости людей. Она отметила, что продолжить удивлять публику и вызывать у нее дискомфорт, потому что нашла в этом новый источник радости.

Ранее Doja Cat посетила показ Schiaparelli, прошедший в рамках Недели моды в Париже, в наряде марки красного цвета, который состоял из платья длины миди, кожаной накидки и сапог в виде ноги на высоком каблуке. При этом тело знаменитости, в том числе голова и лицо, были покрыты красной краской и 30 тысячами кристаллами бренда Swarovski.

Визажист Пэт Макграт, который отвечал за образ Doja Cat, рассказал, что при создании макияжа и бодиарта вдохновлялся книгой Данте Алигьери «Инферно».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Зеленский признался в отсутствии намерений выполнять Минские соглашения
Любитель копаться в помойке нашел в мусоре вещи на 8,5 миллиона рублей
Байден прокомментировал возможность приехать на Украину
Подмосковный мэр замазал на фото логотип Prada на пуховике за 340 тысяч рублей
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после взрыва в Новосибирске
ФСБ допросила задержанного по делу о взрыве газа в Новосибирске
Португалия объяснила невозможность передать истребители Украине
Популярная юмористка c ТНТ рассказала о стыдящихся ее выступлений родителях
Производитель Persil назвал сроки ухода из России
Лукашенко рассказал о посылках с чаем от китайского лидера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.