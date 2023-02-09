Doja Cat ответила на слухи о ее принадлежности к иллюминатам

Певица Doja Cat пошутила по поводу слухов о ее принадлежности к иллюминатам

Американская рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) ответила на слухи о ее принадлежности к иллюминатам. Об этом сообщает «Звук Медиа».

Певица пошутила, что ей надо сделать татуировку в виде символа иллюминатов, и призналась, что ей нравится играть на невежестве и глупости людей. Она отметила, что продолжить удивлять публику и вызывать у нее дискомфорт, потому что нашла в этом новый источник радости.

Ранее Doja Cat посетила показ Schiaparelli, прошедший в рамках Недели моды в Париже, в наряде марки красного цвета, который состоял из платья длины миди, кожаной накидки и сапог в виде ноги на высоком каблуке. При этом тело знаменитости, в том числе голова и лицо, были покрыты красной краской и 30 тысячами кристаллами бренда Swarovski.

Визажист Пэт Макграт, который отвечал за образ Doja Cat, рассказал, что при создании макияжа и бодиарта вдохновлялся книгой Данте Алигьери «Инферно».