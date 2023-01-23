Популярная рэперша вышла в свет с 30 тысячами кристаллов Swarovski на теле

Рэперша Doja Cat посетила показ Schiaparelli с 30 тысячами кристаллов Swarovski на теле

Популярная певица Амала Дламини, известная под псевдонимом Doja Cat, вышла в свет в яркой одежде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

27-летняя рэперша посетила показ Schiaparelli, прошедший в рамках Недели моды в Париже, в наряде марки красного цвета, который состоял из платья длины миди, кожаной накидки и сапогах в виде ноги на высоком каблуке. При этом тело знаменитости, в том числе голова и лицо, были покрыты красной краской и 30 тысячами кристаллами бренда Swarovski.

Визажист Пэт Макграт, который отвечал за образ Doja Cat, рассказал, что при создании макияжа и бодиарта вдохновлялся книгой Данте Алигьери «Инферно».

В ноябре 2022 года Doja Cat снялась в откровенном наряде на голое тело для британского журнала Dazed. На одном из размещенных снимков исполнительница позировала в комбинезоне из сетки и в маске с прорезями для глаз.

