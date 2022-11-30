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01:00, 30 ноября 2022Ценности

Популярная певица снялась в комбинезоне из сетки на голое тело

Певица Doja Cat снялась в комбинезоне из сетки на голое тело для журнала Dazed

Фото: Mikael Jansson / Dazed Magazine

Популярная американская певица Амала Дламини, известная под псевдонимом Doja Cat, снялась в откровенном наряде для британского журнала Dazed. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных снимков 27-летняя исполнительница позировала в комбинезоне из сетки, надетом на голое тело, и в маске с прорезями для глаз. Кроме того, она примерила черный топ, длинное пышное платье с глубоким декольте, которое обнажало часть груди, а также жилет на замке и шнуровке вместе с юбкой с вырезами.

Фото: Mikael Jansson / Dazed Magazine

Публикация набрала более 1,8 миллиона лайков. Пользователи высказали свое мнение о фотосессии в комментариях. «Прости, но ты мне больше не нравишься», «Что индустрия [развлечений] делает с людьми...», «Скучаю по старой Doja Cat», «Люблю и старую, и новую, и будущую Doja Cat», «Ты особенная, мы тебя любим», — заявили они.

Ранее в ноябре уругвайская актриса и певица Наталия Орейро приняла участие в откровенной съемке и поделилась результатами с поклонниками.

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Карина Черных
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Популярная певица снялась в комбинезоне из сетки на голое тело
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