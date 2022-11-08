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20:18, 8 ноября 2022Ценности

45-летняя Наталия Орейро снялась голой и восхитила фанатов

Уругвайская актриса Наталия Орейро снялась голой и в сапогах и восхитила поклонников

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро приняла участие в откровенной съемке и поделилась результатами с поклонниками. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

45-летняя звезда сериала «Дикий ангел» снялась на белом фоне голой, прикрывая обнаженные части тела длинными волосами и руками. В то же время в качестве обуви телезвезда выбрала разноцветные сапоги на шпильке, которые также дополнены бахромой. При этом от украшений она отказалась, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

Подписчики восхитились внешним видом Орейро в комментариях под постом, который набрал 133 тысячи лайков. «Красотка», «Какая же ты прекрасная», «Обожаю тебя», «Любимая актриса», «Самая сексуальная знаменитость», «Просто вау», «Восхищаюсь твоей красотой», — высказывались фанаты.

В августе 2020 года Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро и удивила пользователей сети. Например, на одном из снимков актрису запечатлели без одежды, а на другом — с обнаженной спиной.

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Карина Черных
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