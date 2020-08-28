Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро и удивила фанатов

Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро предстала перед подписчиками в образе американской актрисы Мэрилин Монро и удивила своих фанатов своим перевоплощением. Серию фотографий она опубликовала на своей странице в Instagram.

Некоторые из снимков получились достаточно провокационными. Например, на одном из них Орейро запечатлена без одежды, а на другом — с обнаженной спиной. «Счастье внутри нас самих, а не рядом с кем-то», — подписала она публикацию.

Внешнее сходство двух актрис удивило поразило фанатов. «Какая бомба!», «Красота!», «Ты такая красивая, что мне хочется плакать!», «Ты великолепна!», «Это потрясающе!», «Это образ тебе очень идет», — прокомментировали фотографии подписчики Орейро. Также Наталья ответила на вопрос одной из поклонниц о своем весе. По словам звезды, она весит 57-58 килограммов.

Наталья Орейро завела аккаунт в Instagram в начале июля. Она пояснила, что заскучала на карантине, поэтому решила создать личную страницу в социальной сети.