Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы и восхитила поклонников

instagram.com/natalia_oreiro_official

Уругвайская певица Наталья Орейро восхитила пользователей сети, исполнив советскую песню в честь Дня Победы. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном ролике знаменитость с акцентом спела песню «Нам нужна одна победа», автором которой является Булат Окуджава. «С Днем Победы! Мира во всем мире! Я вас люблю», — подписала Орейро пост.

Поклонники певицы восхитились ее исполнением. «Какая вы молодец!», «Очень-очень трогательно», «Наша Наташа!», «Наверное, это лучшее, что я слышала и видела за последние дни», «Спасибо! Ты лучшая», — комментировали они видео, набравшее 20 тысяч лайков.

В марте 2019 года Наталья Орейро возжелала российское гражданство. Во время появления на телешоу «Вечерний Ургант» знаменитость выступила с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором попросила выдать ей российский паспорт. В эфире она пояснила, что была в России уже более 15 раз и поэтому считает себя достойной российского гражданства.

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