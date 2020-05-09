Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию «Бессмертный полк»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет онлайн-версию шествия «Бессмертный полк». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Материалы по теме Так победим «Бессмертный полк», здоровый Лещенко и мэр-наркоман: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko

Отмечается, что трансляция начнется 9 мая утром, в 10:00. В шествии примут участие все желающие, предварительно зарегистрировавшие заявки на сайте «Бессмертного полка». Позже, в 12:00, зрителям рекомендуют коллекцию бесплатных фильмов о войне. Коллекция «Военное кино» включает в себя культовые российские картины и сериалы о Великой Отечественной войне, в том числе «В бой идут одни старики», «Дом, в котором я живу», «Семнадцать мгновений весны» и «Иди и смотри», зарубежные блокбастеры и даже спектакли.

Днем, в 14:00 пользователям предлагают кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом торта «Птичье молоко».

Вечером, в 17:00, Okko представит большой праздничный концерт «Песни Победы» в честь Дня Победы. В гостях проекта — группа «Уматурман», Петр Налич, Александр Скляр и многие другие. Звезды эстрады исполнят классические песни, посвященные войне.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть фильм «Ржев». Отмечается, что средства от продажи ленты будут переведены в фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

В 21:00 онлайн-кинотеатр рекомендует спектакль «Теркин. Реконструкция» Архангельского театра драмы. В 22:00 — фильм «Мидуэй», рассказывающий историю одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны. Средства от продажи картины также будут переведены в фонд поддержки ветеранов.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!