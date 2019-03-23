Наталья Орейро возжелала русский паспорт

Певица Наталья Орейро во время появления на телешоу «Вечерний Ургант» выступила с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором попросила выдать ей российский паспорт. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Орейро рассказала, что была в России уже более 15 раз и поэтому считает себя достойной российского гражданства. Она также пообещала, что будет «даже более русской, чем Жерар Депардье», французский актер, получивший паспорт РФ в 2013 году.

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Появление певицы в эфире «Вечернего Урганта» предварило концертный тур Орейро по городам России. 41-летняя артистка из Уругвая стала известна после показа в 2000-х по телевидению аргентинского сериала «Дикий ангел», в котором она исполнила главную роль.

Вслед за Депардье обладателями российского гражданства за последние несколько лет стали актер Стивен Сигал, дирижер Теодор Курентзис, художник Юрий Куперман, а также многочисленные спортсмены: боксер Рой Джонс-младший, боец смешанных единоборств Джефф Монсон, велогонщик Шейн Перкинс и другие.

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