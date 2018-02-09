Объявивший себя русским Рой Джонс завершил карьеру

Американский боксер Рой Джонс, имеющий российское гражданство, провел последний бой в карьере. Об этом сообщает ТАСС.

Поединок против американца Скотта Сигмона прошел в родном городе Джонса Пенсаколе и завершился победой 49-летнего боксера единогласным решением судей.

Победа позволила спортсмену завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского союза (WBU) в весовой категории до 90,71 килограмма.

В октябре 2017 года боксер, поздравляя с днем рождения президента России Владимира Путина, объявил себя русским. Спортсмен также поблагодарил политика за российский паспорт, который он получил в сентябре 2015 года.

Джонс — первый в мире боксер, ставший чемпионом мира в четырех весовых категориях (до 72,6 килограмма, до 76,2 килограмма, до 79,38 килограмма и в супертяжелой). Всего на его счету 66 побед (47 — нокаутом) и 9 поражений. 31-летний Сигмон потерпел 12-е поражение при 30 победах и одной ничьей.

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