Рой Джонс провозгласил себя русским

Американский боксер Рой Джонс, имеющий российское гражданство, поздравил президента РФ Владимира Путина с 65-летием и заявил, что он русский. Слова спортсмена в субботу, 7 октября, приводит RT.

«С днем рождения, президент России, мистер Владимир Путин. Огромное вам спасибо за предоставленную возможность стать вашим соотечественником и познать страну, которой вы руководите. Надеюсь, что в один прекрасный день вы станете не просто лучшим, но и самым известным человеком в мире. Спасибо за все, что вы делаете. Пусть Бог хранит вас. Еще раз спасибо за паспорт. Я — русский», — заявил Джонс.

Джонс — первый в мире боксер, ставший чемпионом мира в четырех весовых категориях (до 72,6 килограмма, до 76,2 килограмма, до 79,38 килограмма и в супертяжелой). Американец получил российское гражданство в сентябре 2015 года. Всего на его счету 65 побед (47 — нокаутом) и девять поражений.

