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16:32, 4 августа 2026 (обновлено: 16:40, 4 августа 2026)Наука и техника

Названо запрещенное место для установки интернет-роутера

SlashGear: Роутер нельзя ставить на пол, так как интернет-сигнал будет теряться
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: TimeImage Production / Shutterstock / Fotodom

Интернет-роутер нужно располагать строго на возвышении или устанавливать его под потолок. Об этом сообщает издание SlashGear.

В материале названа распространенная ошибка пользователей домашнего интернета. По словам авторов, многие ставят роутер на пол, а затем удивляются, почему в доме отсутствует хорошее интернет-соединение. Редактор портала Сеад Фадилпасич объяснил, почему специалисты и провайдеры связи запрещают оставлять маршрутизатор на полу.

Журналист объяснил, что подавляющее число Wi-Fi-роутеров имеет антенны, которые передают сигнал горизонтально, «а не вверх и прямо от кончика». Поэтому при размещении оборудования на полу значительная часть сигнала уходит вниз. Кроме того, стены и предметы мебели могут мешать распространению сигнала.

При этом Фадилпасич считает, что есть и более неудачные места для установки роутера — вблизи холодильников, СВЧ-печей и прочих подобных бытовых приборов, которые своим излучением могут создавать помехи в работе маршрутизатора. Также закрытые пространства — комод, шкаф, антресоль — мешают распространению сигнала. В заключение автор рекомендовал ставить роутер максимально высоко — желательно, устанавливать под потолок.

В конце мая авторы издания BGR предостерегли пользователей от того, чтобы оставлять стационарный компьютер на полу. По их словам, при таком расположении системный блок может сильно греться из-за отсутствия хорошей вентиляции.

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