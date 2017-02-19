Рой Джонс назвал сроки завершения карьеры

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) в весовой категории до 90,71 килограмма американец Рой Джонс заявил, что завершит карьеру в 2017 году. Его слова приводит портал Boxingscene.

«Я думаю это мой последний год в боксе. Я говорю об этом всем. Когда вам столько же лет, сколько и мне, вы не знаете, какой из этих годов будет последним», — заявил спортсмен.

Ранее 18 февраля 48-летний Джонс в титульном бою одержал победу над канадцем Бобби Ганном. В начале восьмого раунда угол Ганна отказался от продолжения боя, судья зафиксировал технический нокаут. Джонс стал чемпионом мира по версии WBF.

Джонс — первый в мире боксер, ставший чемпионом мира в четырех весовых категориях (до 72,6 килограмма, до 76,2 килограмма, до 79,38 килограмма и в супертяжелой). Американец получил российское гражданство в сентябре 2015 года. Всего на его счету 65 побед (47 — нокаутом) и девять поражений.