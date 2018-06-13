Воробьев вручил Джеффу Монсону российский паспорт

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил российский паспорт бойцу смешанных боевых единоборств и бразильского джиу-джитсу Джеффу Монсону. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве.

«У нас есть возможность вручить легендарному борцу паспорт гражданина России. Я хочу сделать это сегодня в вашем кругу — ребят, которые знают, что такое Родина, которые посвятили себя патриотическому служению», — сказал глава региона в «Лагере настоящих героев».

Спортсмен в свою очередь принес присягу российскому законодательству. «Я благодарен, что у меня есть этот паспорт. Русским я себя чувствую всю жизнь, очень рад, что это случилось сегодня официально», — подчеркнул он.

47-летний Монсон родился в США, в 2016 году боец получил паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики. В конце мая 2018 года в соответствии с указом президента он приобрел российское гражданство.

За свою карьеру Монсон провел 86 боев, в которых одержал 59 побед и потерпел 26 поражений. Еще один поединок с его участием завершился вничью.

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