Джефф Монсон получил российский паспорт

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон получил паспорт гражданина Российской Федерации. Как сообщает ТАСС, документ ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Церемония прошла в красногорском парке «Патриот». «Я, Джефф Монсон, осознанно принимаю гражданство Российской Федерации. Клянусь соблюдать законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства, защищать свободу и независимость РФ и ее граждан, уважать ее культуру, историю и традиции», — пообещал Монсон.

47-летний Монсон родился в США, в 2016 году боец получил паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики. В конце мая 2018 года он получил российское гражданство.

За свою карьеру Монсон провел 86 боев, в которых одержал 59 побед и потерпел 26 поражений. Еще один поединок с его участием завершился вничью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!