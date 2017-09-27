Боец Джефф Монсон призвал строить стену с солнечным Трампом и лунным Путиным

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон снялся в клипе группы The Allen Dulles Band на песню Bild A Wall («Стройте стену»). Видеозапись появилась на YouTube-канале коллектива.

В ролике боец и участники группы вместе строят стену и исполняют песню в стиле классического рок-н-ролла. При этом с неба на них смотрят президент США Дональд Трамп в образе солнца и российский лидер Владимир Путин в образе луны.

По словам лидера The Allen Dulles Band Родиона Юданова, этот клип — «антиглобалистская, антикосмополитичная сатира, реакция на намечающиеся общемировые тенденции к изоляционизму и многополярности». Слова музыканта приводит Sports.ru.

Монсон известен своими коммунистическими убеждениями, любовью к России и ее советскому прошлому. С 2016 года боец — гражданин Луганской народной республики (ЛНР).