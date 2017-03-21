Гражданин ЛНР Монсон стал почетным доктором психологических наук

Гражданин самопровозглашенной Луганской народной республики боец ММА Джефф Монсон стал почетным доктором наук Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ). Об этом сообщает ГТРК ЛНР.

По словам ректора университета Елены Трегубенко, звание было присвоено спортсмену «за эффективную деятельность, направленную на популяризацию духовных ценностей, здорового образа жизни среди студенческой молодежи, а также весомый вклад в развитие международного сотрудничества, физкультуры и спорта в университете».

Монсон известен своими коммунистическими убеждениями, любовью к России и ее советскому прошлому. Спортсмен неоднократно начинал бои под гимн СССР. В 2014 году он подал документы на получение российского гражданства, но они до сих пор находятся «без движения», сообщения СМИ о получении им паспорта гражданина России не соответствуют действительности. Паспорт он пока не получил.

10 сентября 2016-го Монсон стал гражданином ЛНР.