Гражданин ЛНР Монсон начал переговоры о бое с отсидевшим Емельяненко

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон и россиянин Александр Емельяненко ведут переговоры о проведении поединка по правилам ММА. Об этом сообщил менеджер Монсона Маршалл Коминс. Его слова приводит ТАСС.

Когда планируется организовать поединок, он не уточнил.

16 января Емельяненко-младший рассказал о возвращении к тренировкам и заявил о намерении провести бой в феврале или марте.

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Емельяненко вышел из колонии 24 ноября прошлого года. Воронежский областной суд заменил неотбытый 35-летним спортсменом срок на два года исправительных работ.

В мае 2015 Симоновский суд Москвы приговорил Емельяненко к 4,5 годам заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Спортсмен был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении домработницы Полины Степановой и похищении ее паспорта.

В ноябре прошлого года боец MMA Николай Каушанский, друг Монсона, рассказал в интервью Национальной службе новостей (НСН), что 46-летний американец размышляет о прекращении карьеры в смешанных единоборствах. «Он не раз говорил, что собирается завязывать с профессиональными боями, в его возрасте это уже понятно», — отметил Каушанский.

В 2014 году уроженец американского штата Миннесота Монсон заявил, что подал документы на получение российского гражданства. Паспорт он пока не получил. 10 сентября 2016-го он стал гражданином самопровозглашенной Луганской народной республики.

На счету 46-летнего Монсона 59 побед и 26 поражений, два из которых он потерпел под флагом России.