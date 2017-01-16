Отсидевший Емельяненко обозначил сроки возвращения на ринг

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о планах по возобновлению спортивной карьеры. Об этом сообщают «Известия».

«Последние месяцы активно тренируюсь. Почти каждый день провожу по два занятия под руководством специалистов. Думаю, что набрал неплохую форму. Еще месяц, и я смогу выйти на ринг. Стараюсь вернуть себе былые кондиции. Мне сделали несколько хороших предложений по поводу организации дебютного поединка», — рассказал Емельяненко.

Боец также добавил, что при удачном стечении обстоятельств планирует провести бой в феврале или марте.

Материалы по теме Из-за решетки в клетку Возобновит ли карьеру осужденный за изнасилование Александр Емельяненко

Емельяненко вышел из колонии 24 ноября прошлого года после того, как Воронежский областной суд заменил не отбытый спортсменом срок на два года исправительных работ.

В мае 2015-го Симоновский суд Москвы приговорил Емельяненко к 4,5 годам заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Спортсмен был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении домработницы Полины Степановой и похищении ее паспорта.