Отсидевший Емельяненко обозначил сроки возвращения на ринг

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о планах по возобновлению спортивной карьеры. Об этом сообщают «Известия».
«Последние месяцы активно тренируюсь. Почти каждый день провожу по два занятия под руководством специалистов. Думаю, что набрал неплохую форму. Еще месяц, и я смогу выйти на ринг. Стараюсь вернуть себе былые кондиции. Мне сделали несколько хороших предложений по поводу организации дебютного поединка», — рассказал Емельяненко.
Боец также добавил, что при удачном стечении обстоятельств планирует провести бой в феврале или марте.
Емельяненко вышел из колонии 24 ноября прошлого года после того, как Воронежский областной суд заменил не отбытый спортсменом срок на два года исправительных работ.
В мае 2015-го Симоновский суд Москвы приговорил Емельяненко к 4,5 годам заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Спортсмен был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении домработницы Полины Степановой и похищении ее паспорта.