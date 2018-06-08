Джефф Монсон променяет гражданство США на депутатское кресло

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон решил отказаться от гражданства США. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Процедура там длинная, но я начал этот процесс. Я отдаю им американский паспорт и буду использовать только российский. Я уже заплатил за процедуру три тысячи долларов. Правительство США просто хочет твои деньги. Ха-ха», — сказал Монсон.

По мнению бойца, власти США пытаются усложнить процесс отказа от гражданства. «Они не хотят, чтобы люди отказывались от их гражданства. Если у тебя много, например, недвижимости и другого имущества, то ты должен сначала все это продать, а потом отдать все налоги государству, и только потом тебя отпустят», — отметил он.

Монсон также заявил о намерении стать депутатом: «Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной Думы и помогать так максимально возможному количеству людей».

28 мая Монсон получил российское гражданство. В 2016 году боец получил паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики.

Монсон известен своими коммунистическими убеждениями, любовью к России и ее советскому прошлому. Спортсмен неоднократно начинал бои под гимн СССР. За свою карьеру Монсон провел 86 боев, в которых одержал 59 побед и потерпел 26 поражений. Еще один поединок с его участием завершился вничью.

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