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Коммунист и гражданин ЛНР Джефф Монсон стал россиянином

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Джефф Монсон

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон получил российское гражданство. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Документ подписан 28 мая. 47-летний Монсон родился в США, в 2016 году боец получил паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики.

Монсон известен своими коммунистическими убеждениями, любовью к России и ее советскому прошлому. Спортсмен неоднократно начинал бои под гимн СССР. В 2014 году он подал документы на получение российского гражданства, но долгое время они находились без движения.

За свою карьеру Монсон провел 86 боев, в которых одержал 59 побед и потерпел 26 поражений. Еще один поединок с его участием завершился вничью. В последний раз новоиспеченный россиянин выходил в октагон в октябре 2016-го, победив Алекса Кардо.

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