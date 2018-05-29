В Кремле напомнили Джеффу Монсону о присяге

Основанием для предоставления гражданства американскому бойцу смешанных единоборств Джеффри Монсону стала его известность в мире спорта, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 29 мая, приводит ТАСС.

«Хочу отметить один нюанс — ему еще надо будет по нашему законодательству принести присягу, вот тогда будет окончательно считаться, что он принял гражданство. Так гласит закон, он должен быть выполнен», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Монсон «выполнил все процедуры — обратился в действующем порядке за гражданством».

Ранее во вторник на портале правовой информации был опубликован указ президента Владимира Путина о предоставлении российского гражданства Джеффу Монсону, бойцу смешанного стиля (ММА).

47-летний Монсон родился в США, в 2016 году получил паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики. Известен своими коммунистическими убеждениями, любовью к России и ее советскому прошлому. Спортсмен неоднократно начинал бои под гимн СССР.

В июле прошлого года Госдума одобрила введение присяги для иностранцев, решивших вступить в российское гражданство.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!