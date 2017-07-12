Госдума утвердила введение присяги при вступлении в российское гражданство

Госдума одобрила введение присяги для иностранцев, решивших вступить в российское гражданство. Об этом в среду, 12 июля, сообщает «Интерфакс».

«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанность гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», — говорится в тексте присяги.

Приносить ее должны будут только иностранцы, получающие гражданство России. Тому, кто является гражданином страны с рождения, делать этого не придется, в том числе и при получении паспорта в 14 лет.

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Окончательный вариант текста для присяги был утвержден комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству в начале июля. Ранее сообщалось, что профильный орган получил 93 варианта текста клятвы. Авторами выступили как рядовые россияне, так и предприниматели и депутаты.

6 июня президент России Владимир Путин предложил обязать тех, кто вступает в гражданство России, приносить клятву или присягу. Инициативу, в частности, поддержали председатель КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.