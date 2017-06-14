«И пусть отсохнут мои руки и ноги»

В начале июня президент России Владимир Путин призвал депутатов разработать образец клятвы или присяги для лиц, вступающих в гражданство. Торжественное обещание, данное публично, позволит новым россиянам отчетливее понимать ответственность за это решение, отметил глава государства.

Президент предложил проработать этот вопрос, отталкиваясь от опыта других стран. В частности, такие клятвы есть в США, Германии, Чехии и Новой Зеландии. В царской России Петру I присягали на верность иностранцы, поступающие на военную и гражданскую службу. При Александре II принесение присяги верности государю расширили на всех иностранцев, решивших принять российское подданство, независимо от рода их деятельности. После революции эта традиция прервалась.

В четверг, 14 июня, в Госдуме состоится заседание рабочей группы по подготовке текста присяги. В творческую группу, помимо депутатов, вошли кинорежиссер Никита Михалков (сын автора гимнов СССР и РФ Сергея Михалкова), омбудсмен Татьяна Москалькова, глава СПЧ Михаил Федотов и ректор Государственного института русского языка Маргарита Русецкая. Однако наиболее активные парламентарии уже представили свои варианты клятв. «Лента.ру» предлагает читателям ознакомиться с творчеством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой и лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, а также проголосовать за один из вариантов и высказать мнение о необходимости клятвы как таковой.

Текст клятвы от Ирины Яровой

Ирина Яровая Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Я, ..., вступая в гражданство и в многонациональную семью народов Российской Федерации, соединенную общей судьбой на своей земле,

КЛЯНУСЬ

уважать права и свободы человека, гражданский мир и согласие,

сохранять исторически сложившееся государственное единство,

исходить из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов,

чтить память предков, передавших любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость,

укреплять суверенную государственность России и утверждать незыблемость ее демократической основы,

стремиться обеспечивать благополучие и процветание России,

исходить из ответственности за Россию перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества,

защищать свою страну и народ,

неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации.

Текст клятвы от Владимира Жириновского

Владимир Жириновский Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле! И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда будут гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв — РОССИЯ — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине.

И я никогда не смогу предать тебя, изменить тебе, и моя любовь к тебе выше, чем любовь к самой любимой женщине. И любовь моя к тебе, Россия, более святая, чем любовь к родителям.

Я вечный твой сын, я всегда с тобой, моя любимая Родина!

И пусть будут прокляты все твои недруги и враги, Россия. Мы никогда не отдадим никому ни пяди нашей земли!

Пусть задохнутся от злобы все, кто питают ненависть к России, а мы всегда будем гордиться и любить нашу великую Родину!

И пусть отсохнут мои руки и ноги, если я когда-либо перейду на сторону врага. И пусть мертвым будет мой язык, если когда-либо я скажу хоть одно плохое слово в адрес моей страны России.

Мне не нужны ваши грязные деньги и посулы — я никогда ни на йоту не предам интересы моего государства.

Главное для меня в моей жизни и для всей моей семьи — это территория России, это великая русская земля. Я никогда никому не позволю сдвинуть на миллиметр пограничные столбы моей страны.

Авантюристы и аферисты всех мастей! Ваши все потуги напрасны — русские не сдаются, никого не боятся и никогда не продаются.

И никогда никому не удастся нас свернуть с верного пути к величию Родины. Никто никогда нас не посмеет одурманить и подкупить.

Никакие горлопаны агитаторы не смогут погасить в нас любовь к России и мы всегда с дрожью в голосе будем говорить — Россия, любимая Родина-мать, я твой верный сын до конца моих дней!



