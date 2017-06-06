В Госдуме оценили идею обязательной присяги перед получением гражданства России

Подготовка законопроекта о принесении присяги перед получением российского гражданства не займет много времени. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 6 июня.

«Это больше политическое решение, если оно будет принято, то принять закон можно очень быстро», — сказал Емельянов, комментируя соответствующую инициативу президента России Владимира Путина.

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По словам парламентария, подобная практика применяется во многих странах мира и с моральной точки зрения оправдана. При этом, как он напомнил, если гражданство приобретено в установленном порядке, то его отмена на любых основаниях будет противоречить Конституции.

Ранее во вторник глава государства обратился к председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину с просьбой подумать, как прописать норму о принесении присяги в законодательстве: «Можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции».

19 мая Дума приняла в первом чтении пакет законопроектов, позволяющих отменять решение о предоставлении гражданства РФ за террористическую деятельность. Зампредседателя президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров, в свою очередь, указал, что террористам

безразлично, гражданами какой страны они являются.

