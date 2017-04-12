В СПЧ прокомментировали идею Путина о лишении террористов гражданства

Зампредседателя президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров прокомментировал предложение президента России Владимира Путина, допустившего отмену решений о предоставлении гражданства лицам, причастным к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне очень хотелось бы, чтобы террористы не имели всего, что имеют обычные люди, в том числе и гражданства, если бы это хоть как-то способствовало снижению терроризма. Но для них, я думаю, безразлично, гражданами какой страны они являются, тем более, учитывая нашу миграционную ситуацию на границах», — заявил Бобров.

По его словам, если гражданство приобретено установленном порядке, то его отмена на любых основаниях будет противоречить Конституции. Правозащитник добавил, что в данном случае необходимо использовать иные механизмы.

Ранее 12 апреля Путин допустил отмену решений о предоставлении гражданства лицам, причастным к терроризму. В то же время глава государства напомнил, что в соответствии с Конституцией России, гражданства никого лишить нельзя. «Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства», — сказал он. Для поиска оптимальных механизмов президент собирается проконсультироваться с юристами.

Таким образом Путин прокомментировал решение своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева о лишении гражданства за присоединение к международным террористическим организациям.