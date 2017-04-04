Источник рассказал о жизни предполагаемого смертника из Петербурга в Оше

Предполагаемый исполнитель теракта в петербургском метро — 22-летний Акбаржон Джалилов — до получения российского гражданства в 2011 году вместе с семьей жил киргизском городе Ош. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства уточнил, что частный дом, принадлежавший родителям Джалилова, находится в одном из мест компактного проживания узбеков. По его словам, дом сейчас закрыт, а соседи утверждают, что молодой человек не приезжал туда уже несколько лет.

При этом источник сообщил, что гражданство России юноше было предоставлено по заявлению его отца, который уже имел на тот момент российский паспорт и около 10 лет постоянно проживал на территории страны. Мать, младшие сестра и брат Джалилова продолжали жить в Оше, заключил он, добавив, что с отцом связаться пока не удалось.

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В то же время киргизское информационное агентство «24» со ссылкой на родственников семейства сообщает, что родители Джалилова вместе с сыном уехали в Россию в 2011 году, но после вернулись на родину, а юноша остался на заработках. Последний раз он якобы побывал в Оше 3 марта 2017-го.

Члены семьи также утверждают, что родителей молодого человека доставили на допрос в Ошское областное управление Государственного Комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

О том, что Джалилов мог быть вероятным исполнителем теракта, ранее 4 апреля заявил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов. Знакомый предполагаемого террориста рассказал, что работал с ним три года назад в суши-баре. «На тот момент спокойный пацан был», — отмечал он.

Взрыв в вагоне поезда в петербургской подземке произошел 3 апреля. По последним данным, погибли 14 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По одной из версий, атаку мог совершить террорист-смертник.