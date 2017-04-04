Коллега предполагаемого смертника из Петербурга рассказал о работе в суши-баре

Знакомый предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова рассказал РЕН ТВ, как он работал вместе с подозреваемым в суши-баре.

«Тогда просто добавились "ВКонтакте". Три года назад мы с ним вместе работали, на тот момент спокойный пацан был. Работали, и все, больше ничего такого не было», — отметил мужчина.

Собеседник телеканала добавил, что, несмотря на то, что Джалилов был мусульманином, он не читал намаз в рабочее время.

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Ранее СМИ со ссылкой на официального представителя Госкомитета национальной безопасности Киргизии Рахата Сулайманова сообщили, что вероятным исполнителем теракта был 22-летний гражданин России Акбаржон Джалилов, родившийся в Киргизии.

Ранее 3 апреля еще один подозреваемый, снятый камерами наблюдения, сам пришел в полицию и заявил о невиновности.

Днем 3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту» петербургской подземки, произошел взрыв. По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек, пострадали более 40. Еще одно самодельное взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания». По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».