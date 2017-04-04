Число жертв теракта в Петербурге возросло до 14

Число погибших в результате теракта, совершенного в петербургском метро, возросло до 14 человек. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову.

«Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 — на месте происшествия, и трое скончались в агонирующем состоянии — один на этапе транспортировки в скорой помощи, и двое — в приемном отделении Мариинской больницы от травм, несовместимых с жизнью», — сказала министр.

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Она также отметила, что все пострадавшие обеспечены необходимыми лекарствами и кровью, их ежедневно осматривают специалисты. По словам Скворцовой, на данный момент в стационаре находятся 49 человек.

Взрыв в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту» петербургской подземки, произошел днем 3 апреля. Еще одно взрывное устройство было найдено на станции «Площадь Восстания», его обезвредили.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По одной из версий, атаку мог совершить смертник. 4 апреля появилась информация, что вероятным исполнителем нападения мог быть 22-летний гражданин России, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.