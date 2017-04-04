СБУ вызвалась помочь российским коллегам расследовать теракт в Петербурге

Служба безопасности Украины (СБУ) может помочь России с расследованием теракта в Санкт-Петербурге, если это будет необходимо. Об этом во вторник, 4 апреля, заявил советник главы спецслужбы Юрий Тандит, передает «112 Украина».

«Есть версии (у СБУ — прим. «Ленты.ру»), мы их пока не комментируем», — сообщил Тандит. Он отметил, что все страны, имеющие опыт борьбы с терроризмом, готовы содействовать в борьбе с этим злом. «Если нужно будет, мы тоже можем помочь», — сказал чиновник. Также он выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта.

Ранее во вторник стало известно имя вероятного исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга. По словам официального представителя Госкомитета национальной безопасности Киргизии Рахата Сулайманова, террористом-смертником был 22-летний гражданин России Акбаржон Джалилов, родившийся в Киргизии.

Материалы по теме Кровавый понедельник Взрыв в Санкт-Петербурге: что известно

До этого была выдвинута версия о том, что исполнителем теракта был 23-летний выходец из Средней Азии.

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в вагоне поезда произошел взрыв. 11 человек погибли, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следствие рассматривает и другие версии случившегося.