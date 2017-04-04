СМИ назвали имя вероятного исполнителя теракта в Петербурге

Вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга был 22-летний Акбаржон Джалилов, родившийся в Киргизии, ныне гражданин России. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Госкомитета национальной безопасности Киргизии Рахата Сулайманова.

Также отмечается, что киргизские спецслужбы контактируют с российскими коллегами по поводу ЧП в Санкт-Петербурге.

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Информация о том, что взрыв мог совершить уроженец Киргизии, появилась ранее во вторник. До этого была выдвинута версия о том, что исполнителем теракта был 23-летний выходец из Средней Азии.

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в вагоне поезда произошел взрыв. 11 человек погибли, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следствие рассматривает и другие версии случившегося.